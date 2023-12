Babbo Natale fa tappa al Pertini e dona regali ai pazienti ricoverati

(Di sabato 23 dicembre 2023) Roma, 23 dicembre 2023 – Il periodo natalizio è spesso associato alla gioia, all’allegria e allo spirito di generosità. Tuttavia, per coloro che si trovanoin ospedale, questa festività può essere un momento di malinconia e solitudine. Per portare un po’ di spensieratezza ere un sorriso a chi si trova in questa situazione, gli agenti della polizia di Roma hanno deciso di fare una visita speciale all’ospedale Sandro. Stamattina,ha sorpreso idell’ospedale con la sua inconfondibile presenza. Accompagnato da poliziotti della Sezione Volanti, del commissariato Sant’Ippolito, della Polizia Stradale e della Polizia Postale,ha portato con sé peluches, cioccolata e altri doni. Questo gesto di ...

Livorno 23 dicembre 2023 - Elba:arriva in motovedetta e porta i regali a Pediatria (Foto) Gradita sorpresa diper il reparto di pediatria dell'Ospedale di Portoferraio. I carabinieri della Compagnia di ......che hanno prima ballato riprendendo la coreografia proposta in occasione dello spettacolo Polar Express e poi hanno sfilato lungo il cannocchiale visivo fino all'igloo luminoso di...L’arrivo di Babbo Natale sull’isola è avvenuto a bordo della Motovedetta dei Carabinieri N807 “Petracca” attraccata al molo “Porta a Mare”.Babbo Natale è arrivato in volo a bordo del Poli 80, uno degli elicotteri UH 212 in dotazione al sesto reparto volo della Polizia di Stato di Napoli Capodichino, intitolato alla medaglia d'oro al ...