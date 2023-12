Babbo Natale fa la guerra! | la provocazione in musica dell' inviato di Striscia la Notizia Luca Abete

L'articolo Eventi a Giugliano , in piazza Annunziata “Il villaggio di Babbo Natale” sembra essere il primo su Teleclubitalia notizie da Napoli e ... (teleclubitalia)

Tempo di lettura: < 1 minutoNaso all’insù nella caserma dei vigili del fuoco di Salerno per attendere Babbo Natale che arriva dall’alto . ... (anteprima24)

TI POTREBBE INTERESSARE Fotogallery - Modena, danneggiato il 'carro amato' pacifista diUltimo Aggiornamento Fotogallery - I Nipoti dicolpiscono ancora: ecco i protagonisti ...Boom di Richieste, Ma Scarseggiano i: Un'Opportunità di Lavoro in Crescita a ...Non partiamo, stavolta, da una notizia. Ma da un sentimento, un pensiero, un'azione semplice che però cogliamo profonda, che ci scuote dalle polemiche su panettoni, influencer ...Portoferraio, 23 dicembre 2023 – Gradita sorpresa di Natale per il reparto di pediatria dell’ospedale di Portoferraio. I carabinieri di Portoferraio hanno “scortato” Babbo Natale portando doni e facen ...