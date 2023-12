Avatar | The Last Airbender | lo showrunner sull' abbandono dei creatori originali | Ho esitato ad accettare

Albert Kim, lo showrunner diLast Airbender , il nuovo remake in live - action dell'omonima serie animata Nickelodeon, ha esitato ad accettare il lavoro dopo l'abbandono del progetto da parte dei due creatori ...Probabilmente in molti identificanoLast Airbender con la sfortunata pellicola del 2010 diretta da M. Night Shyamalan. Il film di certo non ha aiutato alla diffusione di un franchise che sicuramente meritava una ...Lo showrunner di Avatar: The Last Airbender, il nuovo remake in live-action dell'omonima serie animata Nickelodeon, ha esitato ad accettare il lavoro dopo l'abbandono del progetto da parte dei due cre ...As we wrap up our year-end coverage, IndieWire looks back at the people, projects, and ideas that defined 2023 — and what's coming next.