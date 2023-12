Augusto Fantozzi Morire da indagati | essere assolti da morti

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il gip di Venezia, dopo oltre 6 anni d'inchiesta, archivia 44 professori e ricercatori dall'accusa di aver truccato concorsi. Centinaia di ore di intercettazioni, migliaia di verbali, milioni spesi, per poi scoprire che erano solo chiacchiere

