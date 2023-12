“Attenzione pickpocket” | il murale di EvyRein che ritrae Chiara Ferragni e Fedez

A colpire maggiormente è forse la frase dipinta sopra la coppia, che è a quanto pare parte integrante del murale: "", si legge in un curioso slang anglo - italiano. Tradotto: " ...Come Monica Poli, consigliera di Municipalità a Milano per la Lega di Salvini, e il cui messaggio "" è diventato anche un tormentone messo in musica sul web. A chi le chiedeva se ...A Padova uno street artist realizza un murale sul "Pandoro gate": la Ferragni è ritratta con un pandoro in mano insieme al marito Fedez, mentre sopra la coppia compare la scritta "Attenzione pickpocke ...Il disegno porta la firma dello street artist EvyRein, già noto per il graffito su Meloni e Messina Denaro: «Spero che la coppia non mi denunci» ...