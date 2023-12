«Attenzione pickpocket» | a Padova spunta un altro murales contro Ferragni e Fedez

Leggi su open.online

(Di sabato 23 dicembre 2023) Chiarasorridente a passeggio con il maritoe un pandoro in mano. In alto, campeggia una scritta rossa: «», una frase diventata tormentone per i video di Monica Poli, sentinella anti scippo di Venezia che avvisa i turisti del pericolo di borseggiatori e borseggiatrici. Così l’artista Evyrein ha ritratto la coppia in un’opera di street art a. Una posizione chiara sulla vicenda del pandoro Balocco e l’influencer, l’accordo sulla beneficenza che le è costato 1 milione di euro per la multa dell’Antitrust e l’apertura di ulteriori indagini a Milano e Cuneo anche sui contratti per le uova di Pasqua. «Il malinteso – The misunderstanding», titola ironicamente l’artista, che evidentemente non crede alla versione della coppia e alle scuse dell’imprenditrice. Ed ...