Attentati | allarme dalla Germania | «Cellula terroristica potrebbe pianificare attacchi in Europa a Natale o a Capodanno»

leggi anche Perché è di nuovoterrorismo in Italia e in Europa Allerta terrorismo a ... Il ministero dell'Interno ha così disposto l' allerta per rischioterroristici e ha chiesto ai ...Massima attenzione in vista delle imminenti festività di fine anno e al rischio di. Una circolare inviata a tutti i prefetti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha invitato a tenere alta la guardia la notte di Capodanno , quando moltissime persone affolleranno ...Se ci fosse un aumento delle tensioni internazionali, se ci fosse una serie di attentati...", ha sottolineato Macron ... gesti dimostrativi da parte di associazioni ambientaliste: l’allarme dalle ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...