Attacco a una petroliera nell’Oceano indiano | l’ombra dell’Iran La minaccia di Teheran | «Chiudere il Mediterraneo»

Paolillo , ex dirigente dell’Inter, in una lunga intervista concessa a Sportitalia ha parlato di vari temi fra cui la sconfitta col Bologna in Coppa ... (inter-news)

Al 24' giallorossi ancora ine doppio salvataggio in area di rigore di Acerbi, che prima ... Nel momento migliore del Lecce arriva il raddoppio nerazzurro al 33': Arnautovic fagiocata ...A questo punto il Cagliari si riversa inalla ricerca del pareggio mentre il Verona arretra ... Per il Cagliaribeffa, per il Veronavittoria che fa classifica e morale. - foto ...Joe Biden e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico, nel corso del quale hanno discusso degli sviluppi della guerra a Gaza. La ...Tanti anni fa mi capitò per le mani un vecchio libro privo anche della copertina, ritrovato non so dove e in verità non ricordo neppure dove l’ho riposto. Quel libro è intitolato “Uomini contro navi”, ...