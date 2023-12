Athletic | Decisione presa all’Athletic | Valverde continuerà finché vorrà

(Di sabato 23 dicembre 2023) 2023-12-23 14:39:55 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: El L’è entusiasta di. L’allenatore rojiblanco, che con 371 partite è l’allenatore che ha guidato più volte la prima squadra rojiblanco, ha il porta aperta per rinnovare per tutto il tempo che vuoi. Da lui dipende la continuità di. Se la tua intenzione è rinnovare Può farlo per un anno o due per completare il mandato del collegio con quello del Consiglio di Amministrazione.che dovrà indire le elezioni prima dell’estate del 2026. L’Atletico non contempla uno scenario senza. L’attuale Consiglio di Amministrazione, che ha iniziato il suo mandato concome allenatore fin dalla campagna elettorale che ha portato Jon Uriarte alla presidenza, è convinto di ...

E ancora, da: "Al Real Madrid, accogliamo con grande soddisfazione lapresa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che è responsabile di garantire i nostri principi, valori ...Commenta per primo Il Chelsea non intende cedere Noni Madueke a gennaio, neanche in prestito: lo assicura The, nonostante lo scarso impiego i Blues credono nelle qualità dell'esterno offensivo ex PSV.Il Chelsea non intende cedere Noni Madueke a gennaio, neanche in prestito: lo assicura The Athletic, nonostante lo scarso impiego i Blues credono nelle qualità dell'esterno offensivo ex PSV.La Lega Serie A rende noti le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda la sedicesima giornata di Campionato. Di seguito le sanzioni che interessano la Lazio. COMUNICATO– «SQUALIFICA PER DUE ...