Atalanta | le pagelle di CM | Lookman ci prova | Scalvini può far meglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Bologna-: 1-0 Carnesecchi 6: i ritmi della gara non sono molto alti e anche il Bologna non incide come al solito, resiste fino alla fi...

In Polonia, il match valido per la giornata d’ Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Rakow : le Pagelle del match I top e FLOP e i voti ai ... (calcionews24)

... con gli episodi da moviola e le. La Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, ... In difesa i due centrali saranno Pirola (in goal contro l') e Fazio. In attesa che Sabatini, ...Monza - Fiorentina, Bologna -e Inter - Lecce anche sui canali Sky. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI -- PRONOSTICI Venerdì 22 dicembre 18:30 Empoli - Lazio Sassuolo - ...Di seguito le pagelle dell’incontro e i voti che hanno meritato i calciatori di Thiago Motta e Gian Piero Gasperini, fra top e flop. La forza fisica. Bologna e Atalanta, compagini simili sotto il ...(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando un ...