Aston Villa - Sheffield United 1 - 1 | gol e highlights

Gli highlights del pareggio per 1 - 1 tra l'e lo Sheffield United: sotto all'87' per il gol di Archer, i padroni di casa strappano un punto grazie al primo gol in Premier League di Zaniolo al ...Il 23enne centrocampista piace ad, West Ham, Psv e Atletico Madrid LONDRA (INGHILTERRA) - In prestito a gennaio per poi riscattarlo in estate. Secondo Sky Sports UK questa la formula sulla quale sta lavorando l'Inter per ...Il 23enne centrocampista piace ad Aston Villa, West Ham, Psv e Atletico Madrid LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - In prestito a gennaio per ...Zaniolo, entrato all'81' al posto di Bailey e in pieno recupero ha realizzato la rete del pareggio, facendo impazzire i tifosi dell'Aston Villa. Al termine della gara ha festeggiato il gol con un post ...