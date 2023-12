Assicurazione obbligatoria anche per i veicoli fermi | ecco cosa cambia | obblighi e multe

Via libera al Consiglio dei Ministri a nuove regole da osservare per chi possiede veicoli elettrici leggeri. Recependo le indicazioni dell’Ue, il ... (open.online)

Passo avanti verso l'obbligo di assicurazione RC per i Monopattini elettrici di proprietà dei privati : è infatti stato appena pubblicato in Gazzetta ... (247.libero)

... il che non sorprende dato l'enorme posta in gioco: un mercato di 80 miliardi di franchi, in buona parte finanziato dall'sanitariao dai fondi pubblici, che la politica ...... abbiano almeno due anni di anzianità nell'contro la disoccupazione involontaria (... per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità...A partire da sabato 23 dicembre tutti i mezzi a motore dovranno essere dotati di polizze assicurative di responsabilità civile ...La nuova legge, attuando una direttiva europea del 2019, estende l'obbligo di assicurazione RC Auto a tutti i veicoli a motore, compresi quelli fermi o ...