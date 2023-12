Assange | tre ipotesi per una possibile soluzione futura | l’analisi

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Dopo l'annuncio delle prossime (e ultime?) udienze per Julian-il 20 e il 21 febbraio 2024 presso l’Alta Corte britannica- è esplosa una ridda di, a partire da quelle avanzate da sua moglie Stella, sul destino finale del 52enne giornalista ed editore australiano. Incarcerato ormai da quattro anni a Londra, in attesa di essere estradato negli Usa, dove gli potrebbero comminare fino a 175 anni di carcere duro. Insomma quei due giorni di febbraio potrebbero rappresentare perl’ultima occasione utile per bloccare l'estradizione: lo ha sottolineato Stella Moris su Substack, piattaforma online americana, aggiungendo: "Perciò radunatevi fuori dal tribunale alle 8.30 di entrambi i giorni. Ora o mai più". Come può essere incarceratoper quasi due ...

