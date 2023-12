Ascolti tv | ‘The Voice Kids’ si aggiudica la prima serata

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – La finale di 'TheKids 2', in onda su Rai1, ha vinto glidelladi ieri con 3.618.000 telespettatori e il 23,5% di share, battendo 'Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7' di Canale 5 che si è fermato a 2.940.000 telespettatori e al 21,7%. Terza classificata Retequattro che con 'Quarto Grado' ha ottenuto 1.013.000 telespettatori e il 7,2% di share. Fuori dal podio Rai3 con il film 'Sotto le stelle di Parigi', visto da 932.000 telespettatori pari al 5,2%, mentre Rai2 con 'The Rookie' ha conquistato 581.000 spettatori con il 3,5% di share e La7 con 'Propaganda Live Best' ne ha raccolti 538.000 con il 3,8%. Sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha segnato il 3,3% di share con 578.000 telespettatori e Italia 1 con 'Renegades – Commando d’assalto' ha avuto ...