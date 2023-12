ASCOLTI TV 22 DICEMBRE 2023 | THE VOICE KIDS | CIAO DARWIN | QUARTO GRADO | VITA IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5

Settimana difficile per Antonella Clerici che si conclude con una nota di allegria grazie a The Voice Kids in onda in prima serata su Rai 1 venerdì ... (dilei)

... realizzato una serie tv ("La famiglia Reale" per Prime Video, la seconda serie in onda dal 20) che ha raggiuntoaltissimi e girato l'Italia con una tourne nei palazzetti che ha ...Sabato 23infatti, andrà in onda allo stesso orario e sempre sullo stesso canale l'attesissima finale di Ballando con le Stelle, che anche quest'anno ha registrato deglivertiginosi. ...Caro Chatbot ti scrivo (così mi distraggo un po’) è una nuova serie di Info Data che sperimenta prompt. Dove si pongono domande e si analizzano le risposte. Perlopiù fuori contesto. Perché in fondo a ...Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Siracusa subirà alcune modifiche in concomitanza con le festività di Natale. Domani e per Natale, come da regolamento, non si effettuerà la raccolta ...