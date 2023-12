Arrancare in sala dopo il cenone Cosa vedere al cinema questo Natale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) In bianco e nero e senza effetti speciali, Paola Cortellesi con “C’è ancora domani” ha superato – per numero di spettatori – la rivale “Barbie” in tutte le sfumature del rosa, tranne nel momento Birkenstock. Parlando di incassi, al botteghino di Cortellesi mancano un paio di milioni (bisogna tener conto delle proiezioni per le scuole, a prezzi ridotti). Greta Gerwig solo una decina di anni fa recitava nel bianco e nero newyorkese di “Francis Ha” (molto autobiografico e diretto da Noah Baumbach). Sarà la prossima presidente di giuria al Festival di Cannes. “Barbie” ha incassato in Italia oltre 32 milioni di euro. Il film di Paola Cortellesi sfiora i 30 milioni, e ha ancora un bel potenziale per le feste natalizie. Intanto è entrata della lista dei dieci migliori incassi italiani dal 1995 a oggi – perlopiù firmati e recitati da Checco Zalone. Gran sollievo, stavamo per convincerci che ...