Apple iPhone 15 | in offerta su Amazon | prezzo scontato del 14%

Leggi su optimagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Natale è ormai dietro l’angolo, ma, se viete ridotti all’ultimo per regalarvi o regalare lo smartphoneperfetto, tranquilli perché siete ancora in tempo ad usufruire dell’interessantesudell’15. Il dispositivo del momento, sarà vostro (anche se vi arriverà a casa dopo Natale) con uno sconto del 14% aldi soli 840 euro (invece di 979 euro di listino), potete scegliere tra le due opzioni di colore Azzurro e Nero, e con capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è disponibile gratuitamente fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere ...