Antivigilia e vigilia per Crosetto in basi in Polonia e Lettonia

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Dallaperò le temperature scenderanno anche se di freddo intenso non se ne parla. La pioggia in pianura e la neve in montagna, potrebbero arrivare a Capodanno. Intanto nel Comprensorio del ...Un regalo di Natale. La Serie A va in scena nel giorno dell'con la speranza di ricevere qualche bel dono, ovvero 3 punti che farebbero passare le ... Rabiot nuovamente titolare La...Una tradizione unica ma anche un'istituzione nei mercati di Bari a cui neppure il sindaco Antonio Decaro può sottrarsi ...Un notevole impulso di aria calda in discesa dalle Alpi sta colpendo tutto il Nord Italia, dove la temperatura ha superato anche i 20°C, e non in poche località. I 20 gradi, ma per altre ragioni, sono ...