Andria | litigano davanti a 3 figli | braccialetto elettronico a coniugi

Braccialetto elettronico ai coniugi per aver litigato davanti ai tre figli. Questo è il provvedimento emesso dal gip di Trani. Marito e moglie, entrambi di, sono accusati di lesioni e maltrattamenti perché 'nel corso del tempo, con assiduità' avrebbero mostrato una reciproca e vicendevole 'carica di aggressività, di violenza e di rabbia' che si sarebbe concretizzata in insulti, minacce gravi, percosse, lesioni e visite in ospedale. I due, sposati dal 2004, hanno 41 e 40 anni e sono genitori di tre figli, di cui due minorenni e uno maggiorenne con disabilità.