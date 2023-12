Andria | 84enne accoltellata dal nipote | è grave

(Di sabato 23 dicembre 2023) La donna ha ferite ovunque, ha perso molto sangue e rischia di perdere un occhio Una donnadi Canosa di Puglia, in provincia di Barletta--Trani, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere statadalche viveva con lei. Dietro ilgesto ci sarebbe una tossicodipendenza da parte del giovane

L'anziana, soccorsa e condotta in ospedale ad Andria dalle 4 del mattino di oggi, ha riportato ferite ad addome, viso e collo e rischia di perdere un occhio. Un'anziana 84enne è stata ferita con colpi di forbici nella sua abitazione a Canosa di Puglia. Ad aggredirla il nipote 25enne che viveva con lei. La donna ha ferite ovunque, il ragazzo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio.