Andria | 84enne accoltellata dal nipote | è grave

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Una donnadi Canosa di Puglia, in provincia di Barletta--Trani, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere statadalche viveva con lei. Dietro ilgesto ci sarebbe una tossicodipendenza da parte del giovane e la continua richiesta di soldi. La donna è arrivata all’ospedale dialle 4 del mattino, ora è in condizioni gravi anche se la prognosi non è riservata: ha ferite ovunque, ha perso molto sangue e rischia di perdere un occhio. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) – Una donna 84enne di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta- Andria -Trani, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere ... (periodicodaily)

Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Una donna 84enne di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta- Andria -Trani, è ricoverata in gravi ... (dayitalianews)

Una donnadi Canosa di Puglia, in provincia di Barletta -- Trani, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata accoltellata dal nipote che viveva con lei. Dietro il grave gesto ...Una donnadi Canosa di Puglia, in provincia di Barletta -- Trani, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata accoltellata dal nipote che viveva con lei. Dietro il grave gesto ...Un'anziana 84enne è stata ferita con colpi di forbici nella sua abitazione a Canosa di Puglia. Ad aggredirla il nipote 25enne che viveva con lei ...È stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio il 25enne di Canosa di Puglia, nel nord Barese, che la scorsa notte avrebbe aggredito la nonna di 84 anni con cui viveva, al culmine di una ...