Andrea Scanzi in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana con il suo libro su Giorgia Meloni

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ladeipiùvede in. Accanto a lui i diEFFE e i Medici con l’Africa Cuamm. Ma vediamo lacompleta., dal tredicesimo all’ottavo posto, fonte affaritaliani.itIn tredicesima posizione “Fate come volete…. Ricette per tutti” di Gabriele “Rapanello” Cattarin. In questodi ricette l’autore svela la storia di alcuni suoi piatti raccontando aforismi e piccole storie sula scia dei video che lo hanno portato al successo online. Al dodicesimo posto “Juventus. Un’ossessione italiana. 38 scudetti, 9 consecutivi, 20 anni sotto processo: il calcio rovesciato ...

Massimo Gramellini torna con In Altre Parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera In Altre Parole torna questo fine settimana su ... (movieplayer)

sotto con i voti! Massimo Giannini (Repubblica): 18 Alessandro Sallusti (il Giornale): 18 Paolo Mieli : 16(Fatto Quotidiano): 16 Lucio Caracciolo (Limes): 13 Pietro Senaldi (Libero): ...Diverso il parere di un altro ospite del talk,, che invece ha detto: 'Meloni non vince e non perde, si accoda. Meloni è una che urlava in campagna elettorale e poi quando è andata al ...Altro successo per il libro “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di Andrea Scanzi. La location della premiazione era di quelle indimenticabili. Il Teatro degli Impavidi ha fatto da splendida cornice ad ...In una diretta su Facebook il noto giornalista e scrittore, Andrea Scanzi, si è scagliato contro uno dei personaggi più famosi della tv in Italia. Andrea Scanzi è sempre senza peli sulla lingua. Il ...