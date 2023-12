Andrea Delogu | “Grata di essere nata e cresciuta a San Patrignano”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 23 dicembre 2023)ha rivelato in più occasioni di non amare i pregiudizi, modo di agire che è purtroppo ancora troppo diffuso e che lei ha sperimentato in più occasioni, quando si è trovata a dover rispondere agli hater che l’hanno attaccata a ripetizione per la sua relazione con il modello Luigi Bruno, che ha 16 anni meno di lei. La conduttrice ha sempre voluto avere un rapporto trasparente con il pubblico, incurante delle possibili conseguenze, per questo non ha esitato a raccontare un lato di sé di cui in pochi erano a conoscenza. La 41enne, infatti, ha trascorso più di dieci anni nella comunità di San, dove si trovavano i suoi genitori, che hanno un passato da tossicodipendenti. Questo non è però per lei motivo di vergogna, anzi: “Sono molto arrabbiata con chi continua a usare lo stigma ‘ex tossicodipendente’ – ha detto a ...