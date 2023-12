Anche quest' anno cifra record | quanto è stato raccolto con le monetine della fontana di Trevi

Nuova visita di un ministro a Caivano , per monitorare l’avanzamento dei lavori di riqualificazione e far sentire che lo Stato c’è. Stavolta a ... (secoloditalia)

Una scuola, in provincia di Padova, ha sostituito la parola " Gesù " con " Cucù " in una canzone natalizia, scatenando reazioni forti da diverse ... (orizzontescuola)

«Jude Law non è mai stato così bello come in questo film» e le altre ragioni per vedere ancora una volta la commedia romantica con l'attore ... (vanityfair)

Una presa di posizione netta quella della ministra del Turismo, Daniela Santanché , in merito alla raccolta firme di Fratelli d’Italia per chiedere ... (ilfattoquotidiano)

L'opera sarà'anno intitolato 'Il viaggio'. La novità darà ulteriore lustro ad una manifestazione giunta alla 26esima edizione e che ha grande risonanzafuori regione, come dimostrano le ...Quindi, ecco in che senso secondo UBS ci potrebbe essere una discesa dei mercati azionaribrusca. Non resta che attendere per capire se'ipotesi si realizzerà o meno. L'ultima chiusura di ...Massa Marittima: Si è svolto a Massa Marittima l’ultimo Consiglio comunale dell’anno per l’approvazione del Bilancio di previsione e del programma delle opere pubbliche. Nella stessa seduta consiliare ...Come la prima squadra, anche la rappresentativa Juniores del Rotonda Calcio sta regalando grandi soddisfazioni. I lupacchiotti allenati da Sergio De Marco hanno di fatti inanellato una serie di presta ...