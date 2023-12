Amadeus rompe col manager Lucio Presta | cosa c' è dietro la scelta del conduttore

Amadeus , scoppia il caos tra i fan. Andata in onda la terza e ultima puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 in diretta dall’Arena di Verona. La ... (caffeinamagazine)

Era nell'aria negli ultimi giorni, del restostesso aveva affermato durante la Milano Music ...da anni e finalmente si consuma il debutto assoluto in gara per Alessandra Amoroso checosì ...Secondo molti, quello tra Gerry enon sarebbe stato un incontro casuale , bensì legato all'organizzazione del prossimo Festival di Sanremo. Che siano allora in corso trattative per "arruolare"...La notizia trova conferma in ambienti Rai. Alla base della rottura disaccordi su scelte professionali A poco più di un mese dal Festival di Sanremo 2024, Amadeus, alla sua quinta conduzione della rass ...Se non è la fine di un’epoca televisiva, poco ci manca: Amadeus ha lasciato il suo manager, Lucio Presta. L’indiscrezione girava tra gli addetti ai lavori da qualche settimana, ma sembrava impossibile ...