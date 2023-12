Amadeus divorzia dal manager Lucio Presta | “La causa? Divergenze lavorative”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Una svolta lavorativa inaspettata per. Mentre fervono i preparati per il Festival di Sanremo 2024 – dopo che il cast è stato completato e i brani dei Big rivelati -, il direttore artistico ha messo fine al suo longevo rapporto lavorativo con ildi altri membri dello spettacolo come Barbara d’Urso). Un sodalizio di successo che ha attraversato gli ultimi quattro Festival di Sanremo, ma non è sopravvissuto al quinto. A diffondere la notizia, dandone l’ufficialità, è Italia Oggi che ha rivelato ...