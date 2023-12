Alunno ferito in classe da petardo lanciato da compagno Il provveditore | “Mi auguro che il responsabile venga individuato e punito”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto in un istituto superiore a Livorno. Undurante la lezione in un laboratorio di chimica, haa un orecchio unche, però, non ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. L'articolo .

...risulta che l'accadimento non è assolutamente da imputare alla situazione scolastica dell', ... Adesso si trova gravemente, ricoverato all'ospedale di Trapani. Il treno era quello ...Un po' come voler curare unprocurandogli ancora altre ferite. E se allora la soluzione ... di ogni docente e di ogni; dalle commissioni e dalle sottocommissioni a cui i docenti devono ...Stella, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha fatto un’incredibile rivelazione a proposito di ciò che le è accaduto all’interno della scuola… ...C'è ancora grande apprensione a Caserta dopo l'evento drammatico che ha visto protagonista un'alunna 17enne gravemente ferita dalla compagna di classe con un coltello durante una lezione serale in un ...