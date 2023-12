Allegri ironico | 'Scudetto? Raggiunta quota 40 | ora siamo sereni La panchina ha rasserenato Vlahovic'

Allegri è graffiante e ironico , Mazzarri è taciturno e borbottone. Lo scrive il Corriere della Sera che presenta Juventus-Napoli anche come la sfida ... (ilnapolista)

Evidentemente, questi episodi hanno innescato il comportamento di- Il giudice, in merito ... successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava unapplauso agli ...... Roberto D'Aversa, che era diffidato, mentre il tecnico della Juventus, Massimiliano, è ...avergli "rivolto platealmente un'espressione irriguardosa" e quindi per aver indirizzato "un...Marcello Chirico ha poi aggiunto: 'La Juventus ha perso per strada punti che l’avrebbero mantenuta a stretto contatto con la capolista Inter' ...Fermi tutti: la Juventus si difende e attacca frontalmente l’AIA e i suoi arbitri /varisti. Talmente un fuori programma da fare notizia e spiazzare gli stessi tifosi bianconeri, abituati a vedere la p ...