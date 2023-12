Allegri ha scelto Yildiz | titolare contro il Frosinone e caso Vlahovic

Il Barcellona hail sostituto di Gavi per gennaio e punta un big della Juventus:trema Il calciomercato di gennaio sarà una grande occasione per la Juventus ma potrebbe rivelarsi anche un rischio, viste ...è molto attento ai giovani, ci segue sempre, anche chi è in prestito come me. Mi ha dato ... perché al cuore non si comanda: "Hol'Argentina e l'ho spiegato al ct Spalletti. Mi aveva ...Il sabato pre-natalizio di Serie A si apre con il lunch match tra Frosinone e Juventus allo Stirpe. La gara, che vede tanti giocatori di proprietà bianconera nelle fila della squadra di Di Francesco, ...SERIE A - Orfano di Chiesa a sorpresa Allegri lascia in panchina per scelta tecnica Dusan Vlahovic e lancia una coppia d'attacco inedita composta da Milik e il ...