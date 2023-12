Allarme banane | trovati pesticidi anche nella polpa Solo 3 marche su 20 si “salvano” | ecco i risultati delle analisi

(Di sabato 23 dicembre 2023), scatta l’. Si3 su 20, con Lidl, Carrefour e Esselunga in fondo alla classifica. Non è una bella notizia, soprattutto perché sono uno dei frutti preferiti dai bambini. È credenza comune, infatti, che poiché levengano sbucciate prima di consumarle, non contengano. Ma, un nuovo test effettuato da ‘Il Salvagente’ ha rilevato che la buccianon basta a fare da barriera, infatti tracce die sostanze chimiche sono state trovate. ‘Il Salvagente’ ha analizzato 20 ...

... soprattutto sul fronte del multiresiduo, fanno accendere più di qualche campanello diagli ... Nella frutta esotica (, kiwi e mango) è stata riscontrata la percentuale più alta di ...Dei 20 marchi dianalizzati da Salvagente solo 3 non presentano tracce di pesticidi nella polpa Salvagente ha analizzato 20 marche divenduti nei più importanti supermercati e discount italiani e ha scoperto tracce di pesticidi non solo nella buccia, che viene gettata, ma anche nella polpa. Come riporta ...Tra i pesticidi più presenti si segnalano (in ordine decrescente): Acetamiprid, Fludioxonil, Boscalid, Dimethomorph. Da segnalare la presenza di residui di neonicotinoidi non più ammessi come Thiaclop ...Salvagente ha analizzato 20 marche di banane venduti nei più importanti supermercati e discount italiani e ha scoperto tracce di pesticidi non solo nella buccia, che viene gettata, ma anche nella ...