Alla Mostra d’Oltremare il Gala “That’s Napoli”

(Di sabato 23 dicembre 2023) È stata una serata magica dedicata allo show, al divertimento, ma soprattuttosolidarietà. L’appuntamento natalizio tanto atteso: “” il ChristmasCharity 23, è stato organizzato dFondazione Cannavaro Ferrara con l’intento di tramettere la gioia del Natale e raccogliere fondi per finanziare il progetto “Lloco: un luogo per tutti” promosso da Proodos, Il Blog di Giò.

Cosenza Channel- delibera comunalemano - l'esborso di 335mila euro per il concerto di Giorgia . A Salerno, per il Capodanno in piazza della Libertà, il malumore pare riguardare i 400 - ......con estrema durezza rispolverando la tesi che a Kiev vi sia un regime e nulla impedira'Russia di frenarne i piani militari. Non solo: la guerra dice l'ambasciatore russo all'Onucome ...Nel 2023 l’intelligenza artificiale ha favorito la disinformazione: a dirlo è un recente report di NewsGuard. La notizia nell’articolo.Maurits Cornelis Escher, noto anche come M.C. Escher, è stato un artista olandese del XX secolo, famoso per le sue incisioni su legno, litografie e mezzetinte. Le sue opere sono caratterizzate da un'i ...