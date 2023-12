Alfa Romeo 166 | nasceva 25 anni fa l' ultima ammiraglia del Biscione

(Di sabato 23 dicembre 2023) L'166 è stata l'del, prodotta in circa 100.000 esemplari tra il 1998 e il 2007. Non troppo capita dal pubblico, si è fatta ammirare però per le sue doti da stradista

ha annunciato la terza edizione dei suoi Tribe Days . La casa automobilistica ha scelto il circuito del Mugello come sede di questo evento. Quando si terranno i Tribe Days 2024 L'evento ...CALENDARIO PRESENTAZIONI Non mancano due importanti novità, almeno sul piano stilistico e visivo: anche se non è ancora stato annunciato il nuovo nome delle scuderie,e AlphaTauri non ...L'Alfa 166 è stata l'ultima ammiraglia del Biscione, prodotta in circa 100.000 esemplari tra il 1998 e il 2007. Non troppo capita dal pubblico, si è fatta ammirare però per le sue doti da stradista ...Un nuovo spot pubblicitario celebrerà la nuova Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano, serie speciale del SUV di segmento C del Biscione che è andata ad arricchire la line-up di questo modello e che è ...