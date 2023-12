Alessandro Basciano annuncia l’uscita di un nuovo progetto | la data

Leggi su 361magazine

(Di sabato 23 dicembre 2023)a gennaio 2024 torna con unmusicale: ecco lacondivisa sui socialrappresenta ormai un punto di riferimento nel mondo musicale ed è tra i DJ più amati e richiesti in Italia e all’estero. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, un buonsi è catapultato in una nuova dimensione: la musica pubblicando inedite hit e singoli.lo scorso gennaio ha pubblicato il singolo “I see u” in collaborazione con Ginevra Lamborghini, la hit è stata al vertice delle classifiche musicali per diverse settimane riscuotendo un clamoroso successo. A gennaio 2024 è in arrivo una sorprendente novità che tutti i fan che lo seguono e lo supportano professionalmente. Leggi anche ...