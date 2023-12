Airbus Atlantic | 700 intossicati alla cena aziendale di Natale | indagini sul menu

(Di sabato 23 dicembre 2023) Unada incubo quella dei 700 impiegati della divisione francese didi. Le autorità sanitarie locali hanno avviato un’indagine sul menù per comprendere meglio l’accaduto a Montoir-de-Bretagne, sulla costa occidentale della Francia, vicino a Nantes. Un portavoce diha rassicurato che nessun dipendente ha comunque riportato sintomi gravi o particolarmentermanti dopo l’intossicazione alimentare, a parte dolori addominali, vomito e diarrea. L’evento si è svolto il 14 dicembre nel ristorante interno dell’azienda, coinvolgendo circa 2.600 partecipanti. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, il...

