Ai domiciliari accoltella il padrone di casa | arrestato dai Carabinieri a Caserta

Ferisce a coltellate il nuovo compagno della ex fidanzata al culmine di una lite in strada per questo un 22enne, originario della provincia di Matera, è stato arrestato e collocato aicon l'accusa del tentato omicidio di un 50enne. La lite si è consumata nella serata di sabato 2 dicembre in una delle vie principali di Laterza, nel tarantino, anche se i dettagli dell'...E' qui, come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che Filippo... Inopportuno chiedere i- viste le parole dell'ordinanza con cui il giudice evidenzia il ...L’episodio è accaduto questa mattina a Caserta: il 43enne è stato arrestato. La vittima ricoverata in ospedale ...La vittima è stata ferita due volte alla coscia, poi è riuscita a scappare: operato, è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita ...