“Ahia | per lui si mette molto male” Grande Fratello | l’inquilino rischia grosso Alfonso glielo dirà in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sabato 23 dicembre va in onda su Canale 5 una nuova puntata del. Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni, durante il nuovo appuntamento arriveranno due nuovi concorrenti pronti arsi in gioco per cercare di arrivare alla finale di questa edizione. Sara Ricci è stata eliminata nella 27esima puntata deled è riapparsa sui social con un video in cui ha mostrato di non aver gradito la decisione del pubblico di mandarla fuori. L’attrice, infatti, pubblicando un video sui social, in compagnia della sua amica Laura, ha ironizzato sul suo comportamento e sulla percezione che il pubblico ha avuto di lei. Nel corso del nuovo appuntamento delsi parlerà anche delle vicende di Beatrice Luzzi, che ha abbandonato ...