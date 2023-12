Agrigento | minacce a sindaco Santa Elisabetta | la solidarietà dell' Anci

...di morte che non erano mai stati denunciati. Almeno fino a qualche giorno fa quando la donna, immigrata, è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata ()...Picchiata, per anni, davanti ai figli e in un'occasione, a causa delle percosse, la donna ha perso il feto che portava in grembo. Maltrattamenti, vessazioni,di morte che non erano mai state denunciate. Almeno fino a qualche giorno fa quando l'immigrata è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. I medici, ...Sono 38 i tecnici specializzati in prevenzione incendi grazie ad un corso di formazione organizzato dall’Ordine degli architetti e dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco ...Palermo, 23 dic. (Adnkronos) – “Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Santa Elisabetta, Domenico Gueli, per il vile atto intimidatorio subito in queste ore”. E’ quanto dichiarano Paolo Amenta ...