Agostinelli | “Senza Champions per il Napoli sarà un disastro”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Andreasul momento difficile delAndrea, ex calciatore ed allenatore è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del momento del. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Anch’io sono contrario alla Superlega, si vuole spettacolarizzare troppo questo calcio, ci sono stati già troppi cambiamenti. Il? Ci sono situazioni in cui alzi le mani, mi piace parlare di calcio in maniera diretta. C’è poco da dire sul ko con il Frosinone, bisogna solo farne tesoro, al di là dell’eliminazione, in una stagione in cui in campionato a Natale hai già tanti punti di distacco dall’Inter, la Coppa Italia doveva essere un obiettivo”. Il tecnico parla dell’importanza di un piazzamento in ...