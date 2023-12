Affare ufficiale in Formula Uno | c’è l’annuncio

Leggi su rompipallone

(Di sabato 23 dicembre 2023) Arriva una novità molto importante nel paddock:dell’potrebbe cambiare gli equilibri tra le Scuderie e aprire una nuova era per un team che negli anni sta cercando di emergere. La pausa invernale dellaUno, che chiude la stagione per schiuderne un’altra, è da sempre terreno fertile per le voci riguardanti proprio il paddock. Anche se quest’anno le novità da registrare in vista del campionato 2024 non sono tantissime: anzi, la griglia è stata difatti confermata in toto e tutti i top team hanno deciso di continuare con gli stessi piloti dello scorso anno. Una scelta per certi versi inusuale, visto che di solito non mancano le sorprese per quanto concerne il mercato dei piloti. Ciò non significa, sicuramente, che le Scuderie non sono al lavoro per portare novità, a livello tecnico e non solo, in vista del ...