A dicembre summit tra Zielinski e ADL per discutere del Rinnovo col Napoli : distanza tra le parti, l’inter è in agguato e ha già presentato ... (napolipiu)

Domani , intanto,è atteso in conferenza stampa a Castelvolturno : la speranza dei supporter ... Napoli, domani De Laurentiisi giornalisti . Napoli - Spalletti, nessun progresso sul ...Napoli - Salernitana, De Laurentiisil Prefetto . Secondo il Corriere della Sera De ... si annuncia infuocato:e Palomba discuteranno appunto dell'opportunità di chiedere lo slittamento ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - ADL incontra Calenda a Roma: vuole chiudere per il rinnovo di Osimhen L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul ...Qui Mit, ho firmato per ridurre da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per questo venerdì 15 dicembre. Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non ...