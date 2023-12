Adidas | per Roma e Juventus è previsto un ritorno al passato nel 2024?

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le nuove collezioni dell’perche rievocano ilIl noto brandpotrebbe far rievocare ilper quanto riguarda. Secondo quanto riportato dal sito specializzato footyheadlines, il club giallorosso annuncerà nell’autunno deluna nuova collezione che sarà composta di: un kit composto dal logo trifoglio dello sponsor ed il Lupetto di Gratton, una giacca ed un pantalone con il logo del periodo dal ’31 al ’34. Queste rievocazioni delcoinvolgeranno anche altri club che hanno questo marchio. Per quanto riguarda i bianconeri, la collezione potrebbe uscire intorno all’inverno del. Per ora l’idea è quella di inserire lo stemma con la ...

Lo stilista si unisce alla celebre casa di moda e all’azienda di abbigliamento sportivo per una futura collezione. Mentre continua l’attesa per le ... (periodicodaily)

Per il prossimo campionato Euro peo di calcio, Euro 2024 , Adidas ha presentato un Pallone rivoluzionario chiamato "Fussballliebe" (Amore per il ... (feedpress.me)

A Francoforte Puma e Zalando hanno perso oltre il 7% del capitale mentreha lasciato sul ... A Londra Harbour Energy ha guadagnato il 5% dopo l'accordol'acquisizione di Wintershall. A Parigi ......alla partita del consolidamento delle societa' di servizi tlc in Italia dopo l'offerta di Iliad... Sul mercato tedesco pesantie Puma a causa della revisione delle stime sulle vendite da ...Revisione delle Stime e Impatto sul Mercato Nike, il gigante dell'abbigliamento sportivo, ha annunciato un taglio significativo nelle sue previsioni di vendita annuale, citando la debole spesa dei con ...Quali sono le migliori maschere da sci E quali gli occhiali da sole più cool per scivolare spensierati sulla neve e per trascorrere le ore di relax après ski Le giornate in montagna sono alle porte, ...