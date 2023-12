Addio allo storico Piero Craveri | nipote di Benedetto Croce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti. Figlio di Raimondoed Elena, era nato nel 1938. La sua tesi sui “giuristi pre-vichiani napoletani” era stata pubblicata nel 1963 sugli Annali di storia del diritto. Nella decima legislatura era stato eletto senatore nel gruppo radicale – federalista europeo ecologista. Ha ricoperto cariche in Campania e a Napoli, e ha insegnato per anni all’Università Federico II. LE REAZIONI “Profondo dolore per la scomparsa di, personalità eminente della cultura italiana. Il professor, che ho incontrato non molto tempo fa, era un amico e un esempio die di intellettuale. Nel solco del grande nonno,, è stato uno studioso rigoroso che aveva chiaro il valore del liberalismo e della ...