Addio allo storico Piero Craveri | era nipote di Benedetto Croce

(Di sabato 23 dicembre 2023)di. Figlio di Raimondoed Elena, era nato nel 1938. La sua tesi sui “giuristi pre-vichiani napoletani” era stata pubblicata nel 1963 sugli Annali di storia del diritto. Nella decima legislatura era stato eletto senatore nel gruppo radicale – federalista europeo ecologista. Ha ricoperto cariche in Campania e a Napoli, e ha insegnato per anni all’Università Federico II. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Entro pochi giorni sapremo se ci sarà una proroga per l’agevolazione al 110% per i condomìni. Nell’attesa, ecco il quadro dei Bonus edilizi nel ... (corriere)

I motivi dell'tra Amadeus e Presta Lo staff di Amadeus ha confermato la separazione, mentre da Lucio Presta non sono arrivate dichiarazioni in meritostorico. Ma intanto sul sito ...TRENTO. "Non chiudete il cinema Roma". La possibilità che Trento perda il suo secondo cinema nel giro di due anni, dopo l'storico Astra , è più che concreta. Il tutto potrebbe realizzarsi alla fine di marzo, quando scadrà il contratto di affitto che permette agli operatori del cinema di proiettare le pellicole ...Scopriamo insieme i motivi di tale scelta e i dettagli dell’addio. Peron e Ballando: una storia lunga 18 anni Classe 1982, Peron corre verso i 42 anni, balla da quando ne aveva 4 ed è in tv dal 1992, ...Gianni Lusa, figura emblematica del patronato Inas Cisl Belluno, è scomparso all'età di 82 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità locale e nel mondo sindacale. Lusa, nato a Feltre e resid ...