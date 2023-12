Ad Saudi Pro League | 'Sì alla Superlega araba Mourinho verrà qui | lo dice lui Spenderemo tanto per arrivare al top'

I pronostici di sabato 23 dicembre: in campo Serie A, Serie B, Premier League e Liga, si giocano pure due partite dellaLeague. La diciassettesima giornata di Serie A si chiude questo sabato con le restanti sei partite, due delle quali molto importanti in zona Champions League. Il sorprendente Bologna dopo ......- Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 256) Lumezzane - Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)Patria -Sesto (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) Al Riyadh - Al Ahli (...Carlo Nohra, ceo cipriota- libanese della Saudi Pro League, ha concesso un'intervista a Repubblica in cui parla del futuro del calcio e dei prossimi sviluppi. NO ALLA CHAMPIONS - "Un club arabo in Cha ...La 18ª giornata di Saudi Pro League continua a pieno regimee alle 19:00 del 23 dicembre andrà in scena la gara tra Al Wehda e Al Riyadh. Due squadre che ...