Accadde oggi | strage del rapido 904 | l’ordigno provocò 16 morti e 267 feriti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra domenica il 23 dicembre 1984, quando alle 19.08 un ordigno nella nona carrozza del904 esplose con una carica radiocomandata mentre percorreva i 18 km della galleria Direttissima tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino tosco-emiliano, luoghi non distanti da quelli dellaItalicus del ’74 (12e 48). La bomba sul 90416e 267: il treno era partito da Napoli per Milano, carico di persone in viaggio per le feste di fine anno. La, di cuiè stato commemorato il 39/o anniversario, fece ripiombare il Paese nell’incubo del terrorismo, che aveva avvolto l’Italia dal 1969 in poi, con centinaia di vittime innocenti. Anche per questo si pensò ...