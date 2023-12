A Saronno il rugby deve allenarsi al parco

Poi: la storia, firmata da Marco Pastonesi, del, società che raccoglie un centinaio di praticanti ma costretta ad allenarsi nel parco cittadino per la mancanza di impianti adeguati e ...Poi: la storia, firmata da Marco Pastonesi, del, società che raccoglie un centinaio di praticanti ma costretta ad allenarsi nel parco cittadino per la mancanza di impianti adeguati e ...E’ andato in onda questa mattina, 20 dicembre 2023, su Tg1 Mattina un servizio dedicato al Saronno Rugby e ai piccoli rugbisti che cercano un campo dove allenarsi. I piccoli rugbisti che cercano un ...SARONNO - E’ andato in onda questa mattina su Tg1 Mattina un servizio dedicato al Saronno Rugby. Il giornalista Roberto Carulli ha incontrato la società, ...