' A Natale restiamo in ascolto Non lasciamo sole le persone che hanno bisogno'

Il periodo di Natale , si sa, può essere magico e pieno di gioia, di affetto e di calore familiare. Ma non per tutti è così. Dietro le luci e lo ... (luce.lanazione)

Il periodo di, si sa, può essere magico e pieno di gioia, di affetto e di calore familiare. Ma ...Vediamo continui orrori contro Dio e contro gli uomini, neinorriditi'. Lo evidenzia l'arcivescovo di Ancona - Osimo, mons. Angelo Spina, nel suo messaggio per. 'La pace è il sogno ...LONDRA – Vent’anni dopo essere arrivato sugli schermi è ancora il film di Natale preferito degli inglesi, e forse non soltanto da loro: Love actually, la commedia romantica di Richard Curtis, che ...Fai passare un felice Natale ai tuoi amici: resta in casa fino al 6 gennaio! Non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. Buon Natale! Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una ...