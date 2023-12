A Milano novembre ha 31 giorni La polizia locale regala 5000 calendari sbagliati

Leggi su agi

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - C'è una vecchia filastrocca per insegnare già ai bambini di quantisi compongono i singoli mesi. Niente è più irregolare delo gregoriano, e il dubbio che un mese sia di 30 o di 31 viene sempre, al punto che viene alla memoria, sempre cantilenata, la filastrocca "30hacon aprile...". Ma se poi l'anno dovesse essere bisestile, cambia qualcosa? Per, s'intende. Almeno così deve aver pensato chi ha composto iper ladio cartaceo, stampato, con foto rassicuranti di unada cartolina con i mesi, però, tutti sballati. Il grafico, o chi per lui, deve essere troppo giovane, appartenere alla generazione che non ...