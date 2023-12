A Ciao Darwin scambiano Annalisa per Elodie e la gaffe non sfugge al web

Nell'ultimo appuntamento del 2023 con 'Ciao Darwin 9' andato in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5, il più divertente e irriverente ... (247.libero)

Gli Ascolti tv di ieri venerdì 22 dicembre 2023 hanno registrato per la finale di The Voice Kids 2 su Rai1 (QUI il nome del vincitore) 3.618.000 ... (tvpertutti)

Nell'ultimo appuntamento del 2023 con '9' andato in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5, il più divertente e irriverente show - antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti , è stata ...Chi ha vinto la quinta puntata di2023, tra Sport e Divano Paolo Bonolis ha proclamato vincitori i concorrenti del mondo del Divano , guidato Sergio Friscia. La puntata è andata in onda venerdì 22 dicembre in prima serata ...Ascolti tv 22 dicembre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Su Rai 1 va in onda la finale di “The Voice Kids” con Antonella Clerici. Ultima puntata del 2023 anche per “Ciao Darwin” su Canale 5.