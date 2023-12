31 dicembre | Capodanno

Arrivano aggiornamenti sul calendario del Grande Fratello in vista del mese di dicembre : svolta per Alfonso Signorini e il suo team Il Grande ... (gossipitalia.news)

Dopo il successo del 2022, Capodanno in Musica tornerà quest’anno a Genova, presenta to da Federica Panicucci . Canale 5, Federica Panicucci ... (metropolitanmagazine)

Il Consiglio comunale di Bellano, riunitosi nella serata di martedì 19, ha deliberato in merito alle benemerenze civiche per l'anno 2023, assegnandole al Gruppo ...Concerto dial ...La serata di festa del 31sulla Piazza Basilica avrà inizio già alle 22:30 con il DJ set in attesa dell'avvio dello spettacolo alle ore 23:25, uno show unico nel suo genere che vedrà le ...Se il Natale avrà un sapore quasi primaverile, con l'alta pressione a tenere lontani pioggia e gelo, ecco che l'inverno potrebbe prendersi una clamorosa rivincita in prossimità del Capodanno. Queste s ...Il 26 dicembre inizia il controesodo di ritorno. Da non escludere il bollino nero, in particolare nella seconda metà della giornata ...